Musikverein Murstetten lud zur Schnupper-Marschprobe

Zu einer Schnuppermarschprobe lud der Musikverein Murstetten die Kinder der Bläserklassen Perschling und des Jugendorchesters. Vor der Marschprobe gab es von Stabführer und Kapellmeister Andreas Kos eine kurze Einführung in das Marschieren und dann wurde auch gleich fleißig in Formation marschiert. Bei der anschließenden Marschprobe des Musikvereins durften die Kinder außerdem mitmarschieren. Im Anschluss daran waren die Musikerinnen und Musiker bei Familie Schildberger zu einer kleinen Grillerei und Getränken eingeladen und sogar der Pool wurde von den Kindern ausgiebig genutzt. Obmann Thomas Bichler bedankte sich bei Magdalena und Wolfgang Schildberger sehr herzlich für die Einladung, die nächsten Proben, jeweils am Dienstag, stehen dann ganz im Zeichen der Jungmusiker.

Marschprobe mit Bläserklassen und Jugendorchester: Die Teilnehmer waren begeistert. Foto: privat