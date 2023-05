Junge ÖVP Wölbling verteilte Rosen

Traditionell hat die JVP Wölbling wieder Rosen für alle Mütter am

Kirchenplatz nach der Sonntagsmesse verteilt. Obmann Max Leeb freute sich,

dass die Aktion wieder so gut angekommen ist und man den Damen an diesem Tag

ein zusätzliches lächeln ins Gesicht zaubern konnte.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.