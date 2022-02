Naturschutz in Herzogenburg: Einer gegen alle

Nach der Arbeit igelt sich Heinz Herold nicht in seinem Wohnhaus in der Rottersdorfer Straße ein, sondern sucht Entspannung in der Natur. Nicht erst jetzt, sondern schon seit geraumer Zeit ärgert er sich über einen Umstand, den er als „Die Verödung unserer Landschaft“ oder „Systematische Vernichtung unseres Naherholungsraumes am Beispiel Herzogenburg“ bezeichnet.

Im Mittelpunkt seiner Kritik stehen ein Landwirt und die Stadtgemeinde, die alle Vorwürfe zurückweisen.

„Man setzte fremdländische Sträucher und Bäume, welche sich bis heute nicht wirklich entwickelt haben.“ Herolds Kritik an der Gemeinde

Die Gemeinde beauftragt den Maschinenring für die Landschaftspflege. In Herzogenburg übernimmt ein ortsansässiger Bauer diese Tätigkeit.

Heinz Herold: „Dies tut er in einer Art und Weise, die für ihn am besten ist. Dem Bauern ist es am liebsten, wenn entlang der Agrarwege keine Bäume und Sträucher stehen, damit er ungehindert mit seinem Arbeitsgerät fahren kann, ohne die Anbaugeräte abbauen und nachziehen zu müssen.“

Es komme durchaus vor, dass der Mulcher so tief geführt wird, dass die Grasnarbe weg ist. Herold: „Beim nächsten Regen wird die Erde weggeschwemmt.“

Gerade die unteren Stämme und der Wurzelbereich würden verletzt. Foto: Foto Heinz Herold

Bäume und Sträucher seien aber ein wichtiger Lebensraum für Insekten, Singvögel und Niederwild. Und für Menschen beginne hinter den Wohnbereichen der kostbare Naherholungsraum, der „von selbstsüchtigen, rücksichtlosen Mitmenschen“ vernichtet werde.

Nun hat der empörte Bürger einen Paragrafen im Landschaftsschutzgesetz entdeckt, der die „Entfernung von Landschaftselementen“ untersagt. Unter Landschaftselementen versteht der Gesetzgeber Bäume, Sträucher und einzelne Strauchgruppen. Letztlich, so Herold, macht sich auch SPÖ-Stadtchef Christoph Artner „strafbar, wenn er wissentlich den Tatbestand der illegalen Entfernung von Landschaftselementen duldet.“

Apropos Bürgermeister und Stadtgemeinde: Vor einigen Jahren sei die „Kostbare Jubiläumsrunde“ mit viel Tamtam feierlich eröffnet worden.

Heinz Herold: „Man setzte fremdländische Sträucher und Bäume, welche sich bis heute nicht wirklich entwickelt haben, weil unser Boden und Klima eben anders sind. Dann betonierte man noch Nirosta-Tafeln neben den Pflanzen ein. Alles wunderbar steril. Was tut man als Politiker nicht alles für eine gute Publicity, noch dazu, wenn Fördergelder fließen?“

„Da wird schon viel Blödsinn behauptet“

Der verbal so heftig attackierte Landwirt ist Josef Baumgartner, der die Vorwürfe nicht nachvollziehen kann. „Da wird schon viel Blödsinn behauptet. Sinn und Zweck eines Feldweges ist, dass man ihn befahren kann. Und zwar nicht (nur) mit einem Fahrrad, sondern mit Traktoren und Mähdreschern, die dafür Platz brauchen. Ich gehe dabei behutsam vor und verrichte meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen.“

Dass Heinz Herold mit seiner Kritik übers Ziel hinausschießt, glaubt ÖVP-Stadtrat Max Gusel, zuständig für Grünraumpflege: „Erst im Sommer 2021 hat er die Gemeinde bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, weil er vermutete, dass die Gemeinde unerlaubt Sträucher gerodet hat oder roden hat lassen. Ergebnis: Das besagte Grundstück war nicht im Eigentum der Stadt, sondern in Privatbesitz, wir waren gar nicht zuständig.“

Sein Angebot, das er Herold im persönlichen Gespräch vor einiger Zeit machte, gelte weiterhin: „Sollte er Unregelmäßigkeiten vermuten, möge er dies der Gemeinde mitteilen.“

Für SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner erledigt Josef Baumgartner die Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit der Stadt: „Vielleicht ist hier und da noch etwas mehr Feingefühl gefragt, aber mit Absicht fährt er sicher keine Hecke um.“

Was die „Kostbare Jubiläumsrunde“ anbelangt, weist Artner die Kritik entschieden zurück: „Vor der Pflanzung der besagten Bäume und Sträucher haben wir den Permakulturpionier Siegfried Tatschl, einen ausgewiesenen Experten, beigezogen und auf seinen Rat gehört. Mehr Expertise geht nicht.“

