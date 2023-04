St. Andräer Arbeitskreis löste sich auf

Mit einem gemeinsamen Rückblick im Augustinussaal des Stiftes Herzogenburg hat sich nach 20 Jahren der „Historische Arbeitskreis St. Andrä“ verabschiedet. Obfrau Christine Oppitz war der Motor des Arbeitskreises. Nun möchte sie sich aber zurückziehen, ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden. Die Konsequenz ist die Auflösung.

Oppitz erinnert sich: „Alles begann 1998 mit den Feierlichkeiten anlässlich 950 Jahre Augustiner-Chorherrenstift St. Andrä an der Traisen. Die Mitarbeit an der Festschrift erweckte in mir das Interesse an Geschichte, Kultur und Kunst an und in unserem Ort. Bald bildete sich eine kleine Interessensgemeinschaft und wir erforschten zunächst die Kirche sehr genau.“ Die Dokumentation führte zu einem zwanglosen Austausch im Pfarrzentrum, das infolge zu einem monatlichen Treffpunkt am Mittwochabend wurde.

Oppitz bedankte sich abschließend bei allen Menschen, die zum Gelingen beigetragen haben: „Mein größter Wunsch wäre es, wenn Sie sich weiter für Geschichte, Kunst und Kultur interessieren und mit dieser Einstellung auf Entdeckungsreise gehen“, sagte sie im Augustinussaal.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.