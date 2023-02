Mädchen in Traismauer angesprochen: Mann wollte nur nett sein

Riesige Aufregung herrschte bei manchen Medien und danach auch in der Bevölkerung, als bekannt wurde, dass eine Mutter in Traismauer Anzeige erstattet hatte: In ihrem Beisein Mutter wurde ein Mädchen von einem Unbekannten am Parkplatz eines Supermarktes angesprochen. Weil es so brav beim Einkaufen gewesen sei, habe es Süßes verdient.

Die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten-Land reagierte prompt. Bezirkshauptmann Josef Kronister richtete ein Schreiben an alle Kindergartenleiter, in dem er ersuchte, die Kinder besonders zu sensibilisieren, andererseits selbst besonders wachsam zu sein: „Bei ähnlichen Vorfällen bitte unverzüglich den Polizeinotruf wählen oder die nächste Polizeiinspektion aufsuchen“, appellierte Kronister.

Kein Zusammenhang mit Mistelbacher Fall

Nun stellt sich heraus: Der Mann war tatsächlich nur nett. Er meldete sich persönlich bei der Polizeiinspektion Traismauer, um Angaben zu dem Vorfall zu machen. Für die Exekutive ist dieser Fall abgeschlossen: „Es gibt keine weiteren Ermittlungen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion NÖ.

Damit gibt es auch keinen Zusammenhang mit einer Eskalation in Mistelbach.

Seit Ende Jänner waren die Kriminalisten alarmiert: Im Stadtgebiet von Mistelbach war ein Geschwisterpaar, zwei Mädchen im Alter von sechs und zehn Jahren, am Nachmittag unterwegs, als ein vorerst unbekannter Mann die Hand der Sechsjährigen packte und dem Mädchen Süßigkeiten anbot, wenn sie mit ihm mitkommen würde, wir hatten berichtet:

Die danebenstehende zehnjährige Schwester fing sofort an zu schreien, wodurch zwei Passanten – eine Frau und ein Mann – auf den Vorfall aufmerksam wurden und den beiden Kindern zu Hilfe eilten. Der Mann ließ unmittelbar danach die Hand der Sechsjährigen los und verließ die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung stadteinwärts.

Wenig später wurde bekannt, dass es in Ernstbrunn (Bezirk Mistelbach) einen ähnlich gelagerten Fall gab.

