Perschling: FPÖ-Mandatar löste Versprechen ein

FPÖ-Ortsgruppenobmann Franz Peter Nussbaumer ist nicht nur vor Wahlen umtriebig. So gratuliert er regelmäßig zu runden Geburtstagen, Hochzeiten oder sonstigen freudigen Anlässen. Zum Hausbesuch gehört dann immer ein Geschenk, das meist in Form einer Glückwunschflasche überreicht wird. Seit einigen Jahren braut Günter Diendorfer in Perschling Biere in diversen Flaschengrößen und mit verschiedenen Aromen. Zur großen Freude des FPÖ-Politikers, der meist nur als „Peter Nussbaumer“ bekannt ist, gibt es auch das „Karibikbier“ mit einem blauen Etikett. Dieses Bier verschenkt Nussbaumer und lässt es von Sylvia Diendorfer mit einer passenden Grußbotschaft ergänzen.

Dazu sind natürlich immer wieder auch länger dauernde Arbeitssitzungen im Hause Diendorfer notwendig und bei einer derartigen auch etwas feuchtfröhlichen Sitzung versprach Nussbaumer launig, die Braufamilie, Sylvia und Günter Diendorfer, zu einem exklusiven Mittagessen einzuladen, wenn es ihm gelänge, die Anzahl der Vorzugsstimmen bei der Landtagswahl 2023 im Vergleich zur vergangenen Wahl mindestens zu verdoppeln, ein Ziel, das er mit 285 Vorzugsstimmen im Bezirk leicht erreichte.

Nun lud Nussbaumer in die Gastwirtschaft Kern und freute sich, dass auch der Landtagsabgeordnete in spe und Bezirksparteiobmann Martin Antauer mit Partnerin Ayse Uzunova der Einladung gefolgt war.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.