Landesausstellung 2026: Traismauer gratuliert Mauer

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat in der Vorwoche den Ausrichter der NÖ Landesausstellung 2026 bekannt gegeben. Amstetten wird gemeinsam mit dem Landesklinikum Mauer Austragungsort unter dem Titel „Wunder Mensch, seelische Gesundheit im Wandel der Zeit“ sein.

Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer und Projektleiter Rudi Hofmann gratulieren dem Projektteam von Amstetten-Mauer zur erfolgreichen Bewerbung und wünschen eine erfolgreiche Ausstellung.

Die Bewerbung der Römerstadt und seiner Umlandgemeinden sei dennoch ein wichtiger Impuls für die touristische Entwicklung des Unteren Traisentals gewesen.

„Für uns war es klar“, so Bürgermeister Herbert Pfeffer, „dass unsere Bewerbung so kurz nach dem Kulturhauptstadtjahr 2024 in St. Pölten eine strategische Herausforderung für das Land darstellt und es nicht einfach werden würde, die Jury von einem weiteren kulturellen Leuchtturmprojekt 2026 an der Traisen zu überzeugen.“

„Wir sind nicht der große Verlierer“

Der Weg zur Bewerbung mit dem Titel „Zeitreise Wasser - Von den Römern bis heute“ sei außerordentlich produktiv gewesen und habe viele neue Aspekte für die touristische Zukunft des Unteren Traisentals hervorgebracht wie auch Traismauer enger mit seinen Umlandgemeinden verbunden. Deshalb, betont der Stadtchef, sehe man sich auch nicht „als der große Verlierer.“

„In den kommenden Wochen werden wir die ersten Gespräche mit der Landeshauptstadt St. Pölten sowie der Kulturabteilung des Landes führen, um Bausteine der Bewerbung bereits für das Kulturhauptstadtjahr 2024 gemeinsam umzusetzen“, blickt Projektleiter Rudi Hofmann voraus.

Am Freitag, 25. November, findet im Schloss Traismauer eine Präsentation durch das Projektteam statt, um den Bürgern die Bewerbung zur NÖ Landesausstellung 2026 im Detail vorzustellen. Im Rahmen der Präsentation wird für 2023 der Ideen-Kanal präsentiert und gestartet, in welchem Initiativen durch Privatpersonen von der Idee bis zur Umsetzungsreife fachlich und finanziell begleitet werden.

„Wir freuen uns auf rege Beteiligung“

„Das Projektteam möchte auf diesem Weg die Bevölkerung in die Umsetzung einbinden und freut sich auf rege Beteiligung“ erklärt Rudi Hofmann. Die Veranstaltung im Festsaal des Schlosses beginnt um 18.30 Uhr.

