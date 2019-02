Zur Jahreshauptversammlung des Ortsweinbauvereines Reichersdorf konnte der Obmann Markus Müller neben den Winzerkollegen auch Bezirksweinbauverbandsobmann Alexander Siedler, den Obmann des Vereins Traisentaler Wein, Markus Huber, und den geschäftsführenden Gemeinderat als auch Obmann des Vereins Weinstraße & Tourismus Traisental-Donau, Walter Pernikl, im Heurigenlokal der Familie Binder begrüßen.

Vor vier Jahren wurde Markus Müller von der Versammlung zum neuen Obmann gewählt und trat damit die Nachfolge von Alexander Siedler an, der zehn Jahre diese Spitzenfunktion im Reichersdorfer Weinbauverein innegehabt hatte. „Rückblickend ist das vergangene Vereinsjahr sehr erfolgreich verlaufen. Gemeinsam mit meinem Vorstandsteam konnten in den vergangenen Jahren mehrere Vorhaben realisiert werden. So schaffte der Verein beispielsweise einen Gemeinschafts-Etikettierer und einen Flaschenverschließer an, welche von den Mitgliedern benutzt werden können“, erklärte Obmann Markus Müller.

Weingenuss: Wetter gut Kellerfest: Wetter mies

Im Vorjahr hielt man zum vierten Mal die Veranstaltung „Weingenuss am Traisenberg“ in den Weinrieden bei sehr guten Witterungsbedingungen und ausgezeichnetem Besuch ab. Auch das Reichersdorfer Kellerfest, das im Vorjahr bereits zum 30. Mal stattgefunden hat, verlief trotz zum Teil widriger Witterungsbedingungen halbwegs zufriedenstellend.

Beide Veranstaltungen sollen auch heuer organisiert und abgehalten werden.

In den Gastreferaten wurde über das aktuelle Geschehen im Tourismus und über Neuerungen im Weinbau referiert. Im Vordergrund standen dabei beispielsweise die neue Riedenbeschilderung, das Weingartenbewässerungsprojekt und der bevorstehende „Weinfrühling“.

Mit einer abschließenden internen Weinverkostung des neuen Jahrgangs fand die Jahreshauptversammlung einen gemütlichen Ausklang.