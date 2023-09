Vandalen zerstörten Bank bei Anzenberg

Nicht nur in Herzogenburg waren in den letzten Tagen Vandalen unterwegs, um Autos, Schaufenster und Geschäftstüren in der Kremser Straße, am Schillerring und am Stiftsparkplatz mit rohen Eiern zu bewerfen, auch auf der Anzenberger Höhe in der Gemeinde Inzersdorf waren sie nicht untätig. Vier Jahre stand dort am Karl-Kaiser-Platzl an der Grenze zwichen Anzenberg und Wetzmannsthal eine Rastbank, von der man einen herrlichen Blick über einen der schönsten Teile des Traisentals hatte. Vor ein paar Tagen wurde sie jedoch aus der Verankerung gerissen und über den Abhang hinuntergeworfen.

Anton Kaiser aus Wetzmannsthal, der die Bank damals gezimmert und dort aufgestellt hatte, war – genauso wie die Wanderer, die dort regelmäßig Rast machen – natürlich nicht begeistert. Inzwischen steht sie in seinem Hof und wird wieder zusammengebaut. Am Platzl hat er jedoch eine Tafel aufgestellt, auf der zu lesen ist: „Liebe Wanderer, Radfahrer und sonstige, die hier gerne dieses Bankerl zur Rast benützen würden. Leider haben einige Idioten dieses zerstört! Euer Kaiser Anton.“