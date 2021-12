Herzogenburgs Stadtbücherei erstrahlt in völlig neuem Glanz

Der Umbau der Stadtbücherei ist abgeschlossen – und nach der Wiedereröffnung stehen Interessierten ab sofort mehr als 9200 Medien wieder zur Verfügung.

Seit den 70er-Jahren wurden keine größeren Umbauarbeiten vorgenommen. Jetzt präsentiert sich die Bibliothek offener und einladender, nachdem eine Wand entfernt, die Sanitäranlagen erneuert und fahrbare Regale angeschafft wurden. Somit kann sie für Lesungen unkompliziert umgestaltet werden.

In einer Probephase, die vorerst bis Mitte Februar angesetzt ist, kann dank ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen ein zusätzlicher Öffnungstag angeboten werden. Neben der traditionellen Dienstag-Öffnung – von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr – kann nun auch an Samstagen von 8 bis 11 Uhr in den Büchern geschmökert werden.

Reguläre Öffnungstage sind heuer noch Samstag, 18., sowie Dienstag, 21. und 28. Dezember. Es gelten FFP2-Maskenpflicht und die 2G-Regelung. Das kontaktlose Bestell- und Abholservice bleibt weiterhin bestehen, alle Informationen gibt es auf der Homepage unter http://stadtbuecherei-herzogenburg.noebib.at.