Reichersdorfer Dorfcafé hat wieder offen

Vor rund neun Jahren wurde in Reichersdorf das sogenannte „Miletic-Haus“, das sich am Absprung von der Ortsstraße in Richtung Kellergasse an einem verkehrsneuralgischen Punkt befindet, seitens der Gemeinde angekauft und zu einem Ort der Kommunikation umgebaut beziehungsweise adaptiert. Bereits im Jahr 2019 wurde das Lokal an einen Gastronomen verpachtet. Durch die Corona- Pandemie erfolgte der Rückzug des Gastwirten.

Bei der Neuausschreibung hat sich Kevin Brunner, ein 23- jähriger Reichersdorfer, entschlossen, sich als Pächter des Lokals zu bewerben. Unterstützt wird er von seiner Mutter Doris Sangl, die auch über die Konzession und somit die rechtlichen Voraussetzungen über das Betreiben eines Lokals besitzt. „Mit der Unterstützung meiner Familie, Freunden und der örtlichen Bevölkerung sollte eine erfolgreiche Betriebsführung möglich sein“, so der Dorfcafé- Betreiber Kevin Brunner. Vorläufig wird es mit Mittwoch auch nur einen Ruhetag in der Woche geben.

Zu der feierlichen Eröffnungsfeier konnte der Nussdorfer Bürgermeister Heinz Konrath dazu unter anderen Konsistorialrat Wolfgang Payrich, der auch die Segnung durchführte, Vizebürgermeister Karl Egelseer, geschäftsführender Gemeinderat Simon Spreitzer, die Gemeinderäte Helmut Schmutzer, Helmut Eder, Roswitha Ronge und Erika Schreiber, Feuerwehrkommandant Christian Poschmaier, Weinbauvereinsobmann Markus Müller sowie zahlreiche Gäste begrüßen.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.