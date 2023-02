Völkl folgt auf Egger im Herzogenburger Gemeinderat

Kurz und bündig gestaltete sich die Sitzung des Herzogenburger Gemeinderats, die erstmals von SPÖ-Vizebürgermeister Richard Waringer geleitet wurde. SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner war Montagabend noch bei der wegweisenden Sitzung der Landes-SPÖ in St. Pölten, weshalb er den Gemeinderat dieses Mal nicht leiten konnte.

Die Sitzung selbst begann mit einem Gemeinderatswechsel und einer Angelobung. Horst Egger (Grüne) legte sein Mandat zurück. „Ich möchte zur Verjüngung des Gemeinderates beitragen – und ich bin jetzt zurückgetreten, damit sich mein Nachfolger vor der nächsten Gemeinderatswahl noch richtig einarbeiten kann“, erklärt er seine Motive.

Ihm folgt Peter Völkl. Auf die Frage der NÖN, was er sich als Gemeinderat erwartete, erwiderte Völkl, er erwartet sich gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und will die „Grünen“-Themen weiterbringen.

Peter Völkl übernimmt nicht nur das Mandat von Egger, sondern rückt auch in einigen Ausschüssen an seine Stelle. Die Neubesetzung zieht generell ein paar Änderungen der Grünen-Fraktion mit sich:

In den Ausschüssen für Finanzen und Personal, Wohnbau sowie im Prüfungsausschuss rückt Völkl für Egger nach. Auch für Grünen-Gemeinderat Florian Motlik zieht die Neubesetzung einige Änderungen mit sich. Die Plätze von Egger in den Ausschüssen für Nachhaltigkeit und Mobilität sowie Raumordnung wird Florian Motlik nachbesetzen. Seine Funktionen in den Ausschüssen Soziale, Familie und Sport, Kultur und Zusammenarbeit sowie Wirtschaft wird künftig Neu-Gemeinderat Peter Völkl übernehmen.

Völkl wird zudem neuer Vertreter der Stadt Herzogenburg im Verein „Weinstraße & Tourismus Traisental-Donau“. Die Änderungen wurden einstimmig angenommen.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.