Obritzberg-Rust im Zahlen-Dilemma

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gab es zwei Tagesordnungspunkte, die nicht einstimmig beschlossen wurden.

Der Nachtragsvoranschlag zeigte das Dilemma auf, in dem sich viele Mandatare befinden. Die Zahlenkonvolute, die sich seit der Umstellung auf VRV (Voranschlags- und Rechnungsabschluss-Verordnung) als extrem kompliziert und unübersichtlich erweisen, sind für Normalbürger kaum verständlich. „Wie soll ich zustimmen, wenn ich keine Ahnung davon habe?“, fragte Gemeinderat Rudolf Schweitzer von der Bürgerliste Wir. Seine Fraktionskollegen und die SP lehnten den Nachtragsvoranschlag trotz eines erwarteten Sollüberschusses von rund 410.000 Euro ab.

Kostenüberschreitungen beim Lichtwellenleiterprojekt sorgten für weitere Debatten: Beschlossen worden waren Materialkosten von 80.000 Euro, derzeit hält man bei 109.000 Euro. Vizebürgermeister Franz Hirschböck (ÖVP) erläuterte ausführlich, wie es dazu gekommen ist, so gibt es drei Bodenschächte mehr, außerdem müsse man die Arbeiten in der Lichtergasse, am Wiesfeldweg und Ziegelofen sowie in der Franz-Weidlich-Straße berücksichtigen.

ÖVP und Wir-Gemeinderat Michael Hauser akzeptierten die Kostenüberschreitungen, vier Wir-Mandatare stimmten dagegen, die SPÖ enthielt sich der Stimme.