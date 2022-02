Sturm und Brand: Herzogenburger Wehren im Einsatz

Das Sturmtief „Nadja“ und der Brand einer Schrebergartenhütte hat die Silberhelme in den vergangenen Tagen auf Trab gehalten.

Einen Sturmeinsatz verzeichneten die Gutenbrunner Florianijünger am vergangenen Sonntag-Vormittag. Ein umgestürzter Baum zwischen Gutenbrunn und Heiligenkreuz blockierte die Straße und musste entfernt werden.

„Es war für die fünf Mitglieder kein spektakulärer Einsatz. Er war nach 20 Minuten beendet“, berichtet Kommandant Martin Schneider, der sich noch bei der Firma Holly für die Unterstützung durch einen Kranwagen bedanken möchte.

Auch die Feuerwehr Einöd stand im Einsatz. Kommandant Ernst Riesenhuber: „Ein kleiner Baum lag auf der Straße zwischen Einöd und Oberndorf/Gebirge. Der Einsatz dauerte nur wenige Minuten.“ Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Ossarn konnte unmittelbar nach dem Ausrücken wieder einrücken.

Eine kurze Nacht hatten alle Herzogenburger Feuerwehren am letzten Jännertag. Gegen 3.45 Uhr wurde in der Herzogenburger Schrebergartenanlage Feuerschein wahrgenommen. Eine hölzerne Außenwand einer Hütte sowie einige Sträucher standen beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand, der Feuerschein war von Weitem schon sichtbar.

Zwei Atemschutztrupps löschten die brennende Außenschale der Schrebergartenhütte sehr rasch. Dadurch konnte die Brandausbreitung auf weitere Bauwerke erfolgreich verhindert werden.

Es folgten Demontage-und Nachlöscharbeiten sowie die Unterstützung der Polizei bei der Brandursachenermittlung, die ebenso rasch abgeschlossen wurde. Noch glühende Teile eines Geräts am Nachbargrundstück flogen in Richtung der Hütte und setzten diese in Brand.

57 Florianijünger bekämpften den Brand

Beim Einsatz am Werk waren 57 Silberhelme der Wehren Herzogenburg-Stadt, Oberndorf/Ebene und Ossarn. Sie rückten mit elf Fahrzeugen aus. In Einsatzbereitschaft befanden sich auch die Wehren Einöd, Gutenbrunn und St. Andrä.

