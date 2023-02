Umzug, Sitzung, viele Krapfen: Faschings-Finale in Region Herzogenburg

Nur noch wenige Tage dauert der Fasching, sein Ende wird in der Region ausgiebig gefeiert.

In Herzogenburg finden zwei Veranstaltungen statt: Am Sonntag, 19. Februar, geht ab 14 Uhr im Augustinussaal der Kinderfasching des Stiftes über die Bühne. Am Montag, 21. Februar, beginnt ebenfalls um 14 Uhr im Volksheim der Pensionistenball. Für Musik und gute Unterhaltung sorgen die „Spotlights“.

In Traismauer steht am Rosenmontag, 20. Februar, ab 19 Uhr im Landgasthof Huber in Wagram die Traismaurer Faschingssitzung am Programm, bei der Heiterkeit wieder vorprogrammiert ist.

In Gemeinlebarn findet am Faschingsdienstag, 21. Februar, ein Faschingsumzug statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Feuerwehrhaus in Gemeinlebarn.

In Wölbling lädt die Marktgemeinde zum Besuch des Kinderfaschings im Gasthaus Plank in Ambach herzlich ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 19. Februar, von 15 bis 17 Uhr statt. Für jedes Kind gibt es einen Gratis-Krapfen und ein Getränk. Für Musik sorgt DJ „Silent Waterman“.

In Kuffern veranstaltet die ÖVP Statzendorf am Rosenmontag, 20. Februar, einen Kinderfasching, zu dem auch Erwachsene herzlich eingeladen sind. Er dauert von 14 bis 17 Uhr, die Maskenprämierung im Gasthaus Aigner findet um 17.30 Uhr statt. Auch der Zick-Zack-Bummelzug fährt wieder durch Kuffern, dabei gibt es gleich vier Labstellen (ÖVP-Haus Parzer, Kfz Martin Steyrer, Gasthaus Aigner und Garage Lukas Ettenauer). Die Kaminbar ist ab 18 Uhr geöffnet.

In Obritzberg lädt die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag, 21. Februar, ab 15 Uhr zum traditionellen Faschingsausklang in das Feuerwehrhaus ein. Für das leibliche Wohl ist mit Gulasch, Würstel, Bier vom Fass, selbstgemachten Mehlspeisen, Kaffee und Weinen aus der Region bestens gesorgt. Es gibt auch wieder eine große Tombola mit tollen Preisen.

In Inzersdorf-Getzersdorf lädt die Gesellschaftsrunde am Samstag, 18. Februar, von 13.33 bis 17 Uhr zur Kinderfaschingsparty in die Mehrzweckhalle ein.

In Nussdorf steigen gleich mehrere Aktivitäten: Die „Scherzkekse“ laden zu ihren Faschingssitzungen in den Zubau des Reichersdorfer Feuerwehrhauses ein; am Montag, 20. Februar, um 19 Uhr und am Dienstag, 21. Februar, um 15 Uhr.

Am Sonntag, 19. Februar, lädt die ÖVP ab 14 Uhr zum Kindermaskenball in die Turnhalle der Volksschule Nussdorf ein. Und am Faschingsdienstag, 21. Februar, lädt die Gemeinde Nussdorf zu einem „Faschingsstandl“ ab 9 Uhr vor dem Gemeindeamt.

In Murstetten steigt am Samstag, 18. Februar, ab 20.30 Uhr das Gschnas des Sportvereins im Gasthaus Kahri.

In Kapelln geht am Sonntag, 19. Februar, der traditionelle Generationenfasching der ÖVP im Musikheim in Szene. Beginn ist um 14 Uhr.

In Perschling lädt die ÖVP Perschling zum Kinderfasching mit Spiel, Tanz und Musik ins Gasthaus Wurlitzer ein. Beginn ist um 14.30 Uhr.

