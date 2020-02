Turbulenter Faschingsumzug in Traismauer .

Mit den Faschingsumzügen in Gemeinlebarn und Traismauer wurde der Faschingsausklang im Gemeindegebiet von Traismauer entsprechend turbulent begangen. Am Umzug in Traismauer, wo über 800 Schaulustige das bunte Faschingstreiben am Hauptplatz verfolgten, wirkten zwölf Faschingsgruppen mit.