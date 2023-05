Schwund an Erstkommunikanten in Herzogenburg

Sowohl das Fest der Erstkommunion im Frühjahr als auch die Firmung am Pfingstmontag werden in der Pfarre Herzogenburg jedes Jahr unter großer Anteilnahme der Bevölkerung gefeiert. Aber auch die Vorbereitung darauf – dem Alter der Kinder und Jugendlichen angepasst – wird oft begeistert angenommen, denn es sind Zeiten, auf die man als Erwachsener doch gerne zurückblickt. Gemeinsame Aktionen wie das Brotbacken in der Küche des Pfarrzentrums für die Erstkommunionkinder oder das Binden der Palmbuschen der Firmlinge stärken die Gemeinsamkeit, die über Jahre hinaus anhält. Jedoch werden die Kinder, die die Sakramente empfangen, von Jahr zu Jahr weniger. Waren es in Herzogenburg im Jahr 2015 noch 34, die zur Erstkommunion gingen, sank die Zahl 2017 schon auf 31, nach der Pandemie 2021 waren es dann 19, im Vorjahr 21 und heuer sind es nur mehr 14, die am Sonntag, 21. Mai, in der Stiftskirche zur Erstkommunion gehen. Von den 42 Kindern, die die 2. Klassen besuchen, sind nur mehr ein Drittel katholisch.

