Investor Heinrich Prokop hat immer daran geglaubt: Der in der Gutschermühle produzierte Riegel „Neoh“ eines Waldviertler Start-up-Unternehmens ist der Top-Seller bei Amazon und Spar. Die gesunde Süßigkeit wurde bisher sieben Millionen Mal verkauft.

Was Heinrich Prokop dazu sagt und welche neue Sorte des „Neoh“-Riegels künftig ebenso für Furore sorgen soll, lest ihr exklusiv in der aktuellen Printausgabe der NÖN.