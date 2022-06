Herzogenburg: Johannes Jilch sanierte seinen Namensvetter

Werbung

75 Kleindenkmäler gibt es im Gemeindegebiet, darunter auch die Statue vom Heiligen Johannes von Nepomuk auf der Nordseite der Traisenbrücke.

Mit Ortserweiterung ständige Standortwechsel

Die aus Zogelsdorfer Kalksandstein gefertigte Freiplastik des Brückenheiligen stammt aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts und stand ursprünglich an der Straße, etwa beim Beginn des heutigen Aurings.

Doch mit der Ortserweiterung wechselte sie ständig ihren Standort, unter anderem auch nach St. Andrä, wo sie auf einer Brücke über den Mühlbach seinen Platz fand.

In den 1920er-Jahren wurde der Mühlbach verlegt, ein kleines, übrig gebliebenes Gerinne verrohrt und die Brücke damit zu einer Straße beziehungsweise einem Platz zwischen der Ortsstraße und der Birkengasse erweitert.

Somit stand dieser Heilige untypisch wieder nicht auf einer Brücke. In den Jahren 1958 und 1959 wurde dann statt der alten Holzbrücke in Herzogenburg die neue Spannbetonbrücke über die Traisen errichtet, wo die Statue seither steht.

Auftakt für Renovierungen

„Da sie – so wie viele andere Kleindenkmäler auch – langsam in die Jahre gekommen ist, wurde im Stadtrat beschlossen, diese Zeichen der Vergangenheit renovieren zu lassen. Einige Arbeiten wird der Bauhof übernehmen, die arbeitsintensiveren wird Johannes Jilch ausführen“, erklärt der Stadtrat für Verkehrssicherheit und Denkmalpflege, Martin Hinteregger, der den Adletzberger Bildhauer und Restaurator Johannes Jilch bei seiner Arbeit am Namensvetter besucht hat.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.