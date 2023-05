Geschäftseröffnung in Herzogenburg

Volles Haus gab es vergangenen Freitag, als Friseur Sebastian Fischer gemeinsam mit seiner Frau Barbara – besser bekannt als Babsi Angerer – ihr gemeinsames Geschäft „Sidecut/Blumenstudio Angerer“ in der Kremser Straße eröffneten. Babsi Angerer übersiedelte mit ihrem Blumenladen von der Kirchengasse zu ihrem Gatten, der mit seinem „Sidecut“ vom Angestellten-Friseur in die Selbstständigkeit wechselte. Sebastian Fischer wollte eigentlich Motorrad-Mechaniker werden, stellte aber nach einer Schnupperlehre fest, dass das doch nicht so sein Ding ist – und so wechselte der Waldviertler ins Friseurfach, in dem auch seine Schwester tätig ist. Die Liebe zu Babsi brachte ihn schließlich vom „hohen Norden“ nach Herzogenburg.

Bei der Eröffnung mit dabei waren auch Bürgermeister Christoph Artner, der sich natürlich freute, dass wieder ein leer stehendes Geschäftslokal gefüllt wurde, Landtagsabgeordneter Martin Antauer, Vizebürgermeister Richard Waringer, Hausherrin Sissi Rausch, die Nachbar-Zahnärzte Wolfgang und Stephanie Gruber, die Stadträte Maximilian Gusel und Martin Hinteregger, Gemeinderat Jörg Rohringer und FPÖ-Obmann Sascha Pospischil.

