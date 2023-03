Niki Paryla: „Von der Stadt begeistert“

Niki Paryla ist begeisterter Neo-Herzogenburger.

Niki Paryla ist Musikproduzent und betreibt mit seinem Firmenpartner und engen Freund Andreas Grass -gemeinsam sind sie unter unter den Namen „Popmachè“ bekannt - ein Tonstudio in Wien-Ottakring. Sie arbeiten dort mit unterschiedlichen Künstlern an deren Musik, von der Songidee bis zur fertigen Produktion fürs Radio.

Seit einigen Monaten „residiert“ Paryla im Petschka-Haus am Rathausplatz. „Ich bin jetzt nun seit November hier daheim und von den Menschen und der Stadt begeistert. Zuvor wohnte ich in Wien-Mauer und konnte mir schwer vorstellen, dass ich mich woanders je so wohlfühlen würde wie hier. Ich musste aus privaten Gründen umziehen und fühle mich trotz der kurzen Zeit schon mehr als zu Hause“, so der Musikproduzent.

Paryla, der Jazzgitarre studiert hat und neben seinem Arbeiten im Pop- und Rock-Bereich Jazz als seine große Leidenschaft sieht, will musikalisch auch in Herzogenburg Fuß fassen – eventuell im Musik-Schulbereich oder als Privatlehrer.

In den Jahren vor der Pandemie hatte Paryla mit Partner Andreas Grass vor allem als Komponist einige Erfolge erzielt. Das Duo zeichnete etwa für das Lied verantwortlich, mit dem Natalia Kelly im Jahr 2013 beim Eurovision-Song-Contest 2013 in Malmö (Schweden) auftrat.

