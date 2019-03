Birgit Riedinger ergänzt ab sofort das Team in der Gemeinschaftspraxis „Herzhandwerk“ in der Wachaustraße 29. Neben den Physiotherapeutinnen Susanna Baumgartner und Petra Kirchner sowie Ergotherapeutin Ute Schiffer bietet Riedinger psychologische Beratung und Begleitung auf Privatkasse an.

„Den Plan zur Selbstständigkeit gab es schon länger. Meine Tochter wird auch schon sechs Jahre alt und deshalb kann ich mich wieder vermehrt der Arbeit widmen“, erzählt Riedinger. In Wölbling lebt sie seit 2014 und hat auch familiäre Wurzeln in der Gemeinde. „Deshalb war es naheliegend, hier die Praxis zu eröffnen. Die Besonderheit ist der Dunkelsteinerwald, der ja ein Kraftort ist. Außerdem liegt die Gemeinde weder von St. Pölten noch von Krems weit entfernt“, sagt Riedinger.

Biofeedback als Hilfe

Die Wölblingerin bietet neben psychologischer Beratung und Begleitung auch Biofeedback an. „Diese Therapie ist medizinisch anerkannt und wird unter anderem bei Panikattacken, Ängsten, Stress sowie Bluthochdruck und Kopf- und Rückenschmerzen, aber auch bei ADHS verwendet.“ Körperliche Funktionen wie zum Beispiel Atmung, Puls und Muskelspannung werden gemessen und auf einem Computerbildschirm übertragen. So sei erkennbar, wie der Körper in bestimmten Situationen reagiert. Dann könne man bewusst Übungen ausarbeiten, die im Alltag umgesetzt und zur Entspannung beitragen können. Auch Begleitung gibt es in der Praxis.

„Die Krankheit wird immer häufiger, das Problem ist aber, dass sich die Menschen viel zu spät Hilfe suchen.“ Viele würden erst kommen, wenn der Leidensdruck bereits sehr groß ist. Laut Riedinger sei es wichtig, die Signale des Körpers ernstzunehmen und sofort zu reagieren. Auch Präventionsmaßnahmen sind dazu von größter Bedeutung.