„Coffee with Cops“ war in Herzogenburg ein voller Erfolg

„Beim Reden kommen d´Leut zam“ heißt es im Volksmund. Genau mit diesem ur-österreichischen Gedanken startete heuer im Juli die neueste Aktion der Bürgerbeteiligungsinitiative „Gemeinsam.Sicher“, die „Coffee with Cops“ heißt. Die Idee: Einen Kaffee mit einer Polizistin, einen kleinen Braunen mit einem Polizisten trinken und auf Augenhöhe und in zwangloser Atmosphäre plaudern – über Sicherheit, über Probleme oder auch über ganz Alltägliches.

Am Herzogenburger Rathausplatz fand „Coffee with Cops“ Anklang. Veranstaltet wurde die Aktion am vergangenen Freitagvormittag von den beiden Polizeiinspektionen Herzogenburg und Traismauer. „Es gab eine Vielzahl von Gesprächen“, bilanzierte Revierinspektor Tontcho Nikov, er ist stellvertretender Kommandant der Polizeiinspektion Herzogenburg. Die Palette der Themen war vielfältig: Die Verkehrsproblematik an der Kreuzung Roseggerring/Wiener Straße („Lidl-Kreuzung“) kam ebenso zur Sprache wie rabiate E-Scooter-Fahrer, die anderen Verkehrsteilnehmenden das Leben schwer machen. Revierinspektor Wilhelm Krapfl, er ist zuständig für „Gemeinsam.Sicher“, leistete Präventionsarbeit: Ältere Menschen machten sich Sorgen wegen verdächtiger Mails am Computer oder SMS-Nachrichten mit betrügerischer Absicht. Bezirksinspektor Niklas Singer war fürs „Recruiting“ zuständig. Rekrutiert werden konnte an diesem Vormittag zwar kein Polizist, aber Mütter oder Großmütter fragten für ihre Töchter und Söhne beziehungsweise Enkelkinder hinsichtlich der Ausbildung zum Polizisten und zur Polizistin an. Eines steht jetzt schon fest: „Die Aktion wird auch im kommenden Jahr durchgeführt“, so Tontcho Nikov.