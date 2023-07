Generationenwechsel beim Herzogenburger „Klub am Montag“

Zum letzten Klubnachmittag des Klubs am Montag vor der Sommerpause konnte Stadtpfarrer Mauritius Lenz im Stiftsgarten wieder zahlreiche Vertreter der „reiferen“ Generation begrüßen. Bei diesem Klubnachmittag legte auch Gabriele Spanny, die seit 2016 an der Spitze des Veranstaltungs-Teams steht, ihre Aktivität in jüngere Hände – ab Herbst wird Christa Weninghofer die Leitung des Klubs übernehmen, der heuer im März sein 50-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Angefangen hat alles im Jänner 1973, als sich aktive Senioren mit dem damaligen Kaplan Maximilian Fürnsinn zu einer Gemeinschaft zusammengefunden haben. Zwei Monate später fand dann im Jugendheim der erste Klubnachmittag statt, der bald zu einem regelmäßigen Treff vieler älterer Personen wurde. Ein attraktives Programm wurde angeboten – neben einer Turn- und Bastelgruppe ließen sangesfreudige Senioren auch eine eigene Singgruppe entstehen – und es gab auch gemeinsame Unternehmungen. Seit seiner Entstehung hat sich im Klub viel verändert – aber seine Leitlinie ist gleichgeblieben: „Wer zu uns kommt, trifft Freunde, unterhält sich gut, bildet sich weiter und vor allem ist er nicht allein.“

Ab September wird es dann den Klub - wie gewohnt - an jedem zweiten und vierten Montag im Monat im Augustinussaal des Stiftes geben, wobei an jedem zweiten Klubnachmittag ein Programm geboten wird. Bei den dazwischenliegenden Terminen steht ein lustiges, gemütliches Beisammensein im Vordergrund.