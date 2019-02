Gute zehn Wochen ist der neue Bürgermeister Christoph Artner, nun im Amt – und nachdem es bereits unzählige Antrittsbesuche bei Vereinen, Unternehmen, Behörden, usw. absolviert hat, ist das junge Stadtoberhaupt nun unter dem Motto „Artner auf Tour“ unterwegs durch die Gemeinde und besucht die Ortsteile.

Unterstützt werden die „mobilen Sprechstunden“ des Bürgermeisters von SP-Mitgliedern, die mit warmen Getränken und Faschingskrapfen für das leibliche Wohl sorgten. Schon der erste Halt in Gutenbrunn erfreute sich guten Besuchs, dann machte „Artner auf Tour“ in der Rosengasse in Oberndorf und anschließend am Hauptbahnhof Station.

Vergangenen Freitag war er im Ederdinger Gemeinschaftsraum, am Samstag-Vormittag am Rathausplatz und nachmittags in St. Andrä.

Weiter geht es am kommenden Samstag, 23. Februar, von 9 bis 12 Uhr in Einöd, Ortsstraße 64/Kreuzung Traisengasse sowie von 15 bis 18 Uhr in der Ossarner Ortsstraße am Platz vor dem ehemaligen alten Feuerwehrhaus.

Von Rohrbrüchen bis zum Hundekot

Die Palette der Anliegen, die an den Bürgermeister herangetragen wird, ist breit. Sie reicht von Nachbarschaftskonflikten über Probleme bei der Straßenerhaltung und Rohrbrüchen in Gemeindehäusern bis hin zum offenbar unvermeidlichen Hundekot auf den Parkflächen.

Wie fällt die erste Bilanz des Stadtchefs aus? „Ich bin voll zufrieden, es läuft besser, als ich es erwartet habe. Und wenn ein Gemeindebürger wie zum Beispiel in Ederding sagt ,Danke, dass du da warst‘, ist das schon ein gutes Gefühl“, freut sich Artner.