Wechsel in Herzogenburg

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hat es überraschend einen personellen Wechsel gegeben. Dominik Stefan (SPÖ) wird zwar weiterhin dem Gremium angehören, stellte aber seine Funktion als Jugendgemeinderat zur Verfügung. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war Berufliches: Dominik Stefan arbeitet als Bautechniker bei der Firma Swietelsky, die Firma mit Sitz in Linz verfügt über Filialen und Tochterfirmen in 21 verschiedenen Ländern. „Termingründe machten eine Weiterarbeit als Jugendgemeinderat nicht möglich“, so Stefan. Kulturstadtrat Kurt Schirmer dankte ihm für seine Bemühungen rund um das Jugendzentrum und die Jungbürgerfeier.

Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Marco Simon gewählt. Nach der Gratulation durch Bürgermeister Christoph Artner gab es Kurioses, neuerlich in Zusammenhang mit einem Termingrund: Der neue Jugendgemeinderat verließ fluchtartig die Sitzung, er hatte einen Arzttermin.

