Der Herzogenburger Ohrwaschlbrunnen steht wieder

Es hat zwar seine Zeit gedauert, aber jetzt steht er auf seinem endgültigen Platz im neugestalteten Steinpark am Kirchenplatz – die Rede ist vom sogenannten „Ohrwaschlbrunnen“ – oder Viermännerbrunnen, wie er eigentlich wirklich heißt.

Seit 1965 stand er – vom St. Pöltner Maler und Bildhauer Robert Herfert geschaffen und dort aufgestellt – an der Südseite des Rathausplatzes, bevor der bei der Platz-Neugestaltung entfernt wurde und die letzte Zeit im Hof der Firma Grünberger in Oberndorf dahindümpelte.

Nun wurde er vom Adletzberger Bildhauer und Restaurator Johannes Jilch restauriert – die NÖN berichtete darüber, siehe hier – und vergangenen Freitagvormittag von den Bauhofmitarbeitern in der Stiftsgasse abgestellt. Ein riesiger Kran der St. Pöltner Firma Prangl hievte dann das sechs Tonnen schwere Stück am Nachmittag über die hohe Mauer in den Steinpark.

Josef Sonnleitner, Brunnenfreund und Besitzer des Hametner Bauernmuseums, wollte ihn eigentlich wieder am Rathausplatz haben – und bot sogar dreitausend Euro dafür –, aber die Stadtgemeinde entschied sich für den Steinpark, wo er wirklich gut hinpasst und Dienstag kommender Woche beim „Singen mit Aussicht“ auch gebührend bewundert werden kann.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.