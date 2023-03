Traismaurer Pizzeria „Caramellini“ übersiedelt

Vor 16 Jahren wurde die Pizzeria „Caramellini“ der beiden Betreiber Özlem und Vahap Cakir in der Donaustraße neu eröffnet. Bald wird dort der letzte Teig ausgerollt. Die Übersiedlung an den Gartenring steht bevor.

Mit der Lokaleröffnung im Jahr 2007 hat Vahap Cakir den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Der Absolvent der Tourismusschule samt Uni-Abschluss in Istanbul an der Faculty of Economics - dort hat er auch mehrere Jahre im Hotelmanagement in Istanbul gearbeitet - kam durch seine Gattin Özlem nach Österreich. Im Jahr 2010 eröffnete die Familie Cakir auch ein Bistro am Kreisverkehr in Stadtzentrumsnähe.

Vor drei Jahren wurde das Gebäude, wo die Firma Elektro Stöger (auch die Poststelle in Traismauer) und einige Jahre das Lokal „Zeitlos“ untergebracht gewesen sind, erworben. Aufgrund der Corona-Pandemie haben Özlem und Vahap Cakir das Projekt etwas aufgeschoben und die Umbauarbeiten zu einer Pizzeria nur langsam vorangetrieben. „Aufgrund der guten Lage und auch der räumlichen Möglichkeiten haben wir uns entschieden, die Pizzeria zu verlegen“, erklärt Pizzeria-Betreiber Vahap Cakir.

Zuletzt sind die Umbauarbeiten zügig über die Bühne gegangen, die Eröffnung findet am Freitag, 14. April, statt. In der neuen Pizzeria wird auch verstärkt österreichische Küche angeboten. Ein Eissalon und ein größerer Schanigarten runden das deutlich erweiterte Angebot ab. Die Pizzeria am alten Standort hat bis einschließlich 11. April geöffnet.

