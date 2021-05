In den vergangenen rund zehn Jahren war die ausgebildete Tierpflegerin Heidemarie „Heidi“ Urani für viele Traismaurer die erste Ansprechpartnerin, wenn es um „Findlinge“ und verletzte Tiere ging. Nun steht aufgrund einer privaten Veränderung ein Umzug ins Haus.

In den vergangenen Monaten hat sie bereits intensiv einen passenden Standort für ihre Familie und für die von ihr betreuten Tiere gesucht. Im unteren Waldviertel wurde Heidi Urani, die gemeinsam mit weiteren Tierfreunden vor mehreren Jahren den Verein „Zeit mit Tier“ gegründet hat, fündig. Derzeit arbeitet die Vereinsobfrau ein Finanzierungskonzept für das Großvorhaben aus.

Standort ist noch nicht in trockenen Tüchern

„Der gemeinnützige Verein ,Zeit mit Tier‘ ist mittlerweile ein Begriff in Traismauer und Umgebung geworden. Auf unserem tiergestützten Gnadenhof wird nicht nur Haustieren in einem bestmöglichen Umfeld die Chance auf einen würdigen Lebensabend geboten, sondern auch verwaiste oder verletzte Wildtiere fachkundig aufgepäppelt“, erklärt Heidi Urani im NÖN-Gespräch.

Durch persönliche Gründe sei ein Verbleiben am alten Standort leider nicht mehr möglich gewesen. Urani: „Zwar habe ich bereits in der Nähe von Melk ein optimales Zuhause gefunden, jedoch ist die Finanzierung ein noch sehr heikles Thema. Wenn sich eine kostengünstigere Lösung in nächster Umgebung finden würde, wäre ich für jeden Hinweis sehr dankbar.“

Das neue, momentan im Fokus stehende Zuhause wäre ein zum Verkauf stehender Bauernhof, der den Tieren auch den entsprechenden Platz bieten würde. „Es wären zudem zwei Ferienwohnungen möglich, um traumatisierten Menschen während tiergestützter Therapien eine Unterkunft anbieten zu können. Außerdem wäre die Option für einen kleinen Campingplatz und ausreichend Platz für kreative Entfaltungsmöglichkeiten im einzigartigen Umfeld mit Tieren gegeben!“

Doch der Erwerb dieses Hofes ist sehr kostspielig und übersteigt die Möglichkeiten des Vereins und auch der Eigenmittel von Heidi Urani.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, um dem Verein etwas unter die Arme zu greifen. „Am meisten freuen wir uns natürlich über neue Mitglieder. Selbstverständlich helfen uns Tierpatenschaften, Futterspenden und gespendete Geldbeträge, seien sie auch noch so klein“, so Heidemarie Urani bei der Formulierung ihres „Wunschzettels“.

Die Einnahmen sind aufgrund der Corona-Situation stark zurückgegangen. Nun hofft man auf Öffnungsschritte. Auf der Homepage www.zeitmittier.at sind die Termine und Angebote ersichtlich beziehungsweise können Anmeldungen vorgenommen werden. Die Besucher des „Noch-Traismaurer Tier-Gnadenhofs“ können unter anderen Äffchen, Pferde, Kaimane, Rehe, Eseln, Ziegen, eine Riesenschildkröte, Hühner und viele weitere Tiere antreffen. Zusätzlich befinden sich in dem großen Garten zahlreiche Spielmöglichkeiten in einem eigens geschützten Bereich, in dem sich die Kinder frei bewegen können.

In den nächsten Wochen soll eine Entscheidung fallen, wo der tiergestützte Gnadenhof sein neues Zuhause haben wird. Falls wer Informationen zu einem passenden Grundstück hat, kann man sich jederzeit unter 0680/3001757 oder per E-Mail an zeitmittier@gmail.com wenden. Infos: www.zeitmittier.at