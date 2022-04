Herzogenburger Hilfswerk-Chef Moser: „Dank an das Team“

Werbung

Bei der jüngsten Vorstandssitzung des Vereins Hilfswerk – es war die erste nach der Wahl im September 2021 – brachte der neue Vorsitzende Bernhard Moser einen Rückblick über das abgelaufene Jahr, machte einen Ausblick auf die kommenden Monate und brachte in Bezug auf den Ukraine-Krieg in Erinnerung, dass das Hilfswerk international vor Ort agiert und das Hilfswerk in NÖ durch Beratung, Deutschkurse, Spielegruppen und Lernhilfe aktiv ist.

Mehr Aufmerksamkeit für Verein Hilfswerk

Außerdem berichtete er von der Idee, den Verein Hilfswerk in die Gemeinden hinaus zu tragen. Er stellte sich den kommenden Christophorus-Sonntag vor, wo in vielen Gemeinden nach der Messe Autosegnungen stattfinden. Hier könnten dann Hilfswerk-Autos platziert und damit Aufmerksamkeit erzeugt werden. Außerdem lud er zum Bürgermeister-Frühstück ein, das zum Netzwerken mit den Gemeindevertretern einmal im Jahr stattfindet – und vor wenigen Tagen im Hilfswerk-Haus in Herzogenburg über die Bühne ging.

Dort wurde über die Herausforderungen der beiden vergangenen Jahre berichtet. Man musste vor allem am Anfang des heurigen Jahres viele Personalausfälle wegen Corona-Infektionen und Quarantäne hinnehmen. Trotzdem gelang es, die Versorgung der Kunden aufrecht zu erhalten.

Bernhard Moser: „Durch sensationellen Teamgeist, persönliches Engagement und Durchhaltevermögen der Mitarbeiter, die hier Außergewöhnliches geleistet haben, konnte diese schwere Zeit gemeistert werden. Ich kann an dieser Stelle nur absolute Hochachtung und Dank für mein Team aussprechen“.

Das Hilfswerk Herzogenburg ist ein gemeinnütziger, mildtätiger und überparteilicher Zweigverein des Hilfswerks NÖ und bietet nicht nur Hauskrankenpflege, sondern auch Besuchsdienst und Lernhilfe an, wobei das Ehrenamt hier einen besonders hohen Stellenwert einnimmt und die Möglichkeiten, sich zu engagieren, vielfältig sind.

7.700 Tiefkühl-Portionen vom Hilfswerk-Menüservice

Im Jahr 2021 betreute das Hilfswerk Herzogenburg neben der eigenen Gemeinde, in der bei 58 Kunden 9.645 Einsatzstunden geleistet wurden, auch die Gemeinden Inzersdorf-Getzersdorf, Kapelln, Nussdorf, Wölbling, Obritzberg-Rust, Statzendorf, Traismauer, Weißenkirchen und St. Pölten. Insgesamt wurden 30.000 Einsatzstunden beim Kunden in der Hauskrankenpflege geleistet, 37 Mitarbeiter waren bei rund 170 Kunden im Einsatz. 86 Notruftelefone sind angeschlossen.

7.700 Tiefkühl-Portionen vom Hilfswerk-Menüservice wurden im Einzugsgebiet zugestellt, 23 Dienstautos standen den Mitarbeitern im Vorjahr zur Verfügung. Damit wurden 291.500 Kilometer gefahren. Außerdem fuhren die Mitarbeiter im Dienst 14.000 Kilometer mit ihren Privatautos.

Laufende, interne Schulungen sind selbstverständlich. Diese Fortbildungen sind kostenlos. Das NÖ Hilfswerk unterstützt auch jedes Jahr lernwillige Mitarbeiter bei der Aufschulung von der Heimhilfe zur Pflegeassistentin, auch in Herzogenburg wird dieses Angebot gerne angenommen.

