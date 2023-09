Herzogenburg: Poledance-Studio wird zum Frauenzimmer

Am zweiten September-Samstag feierte Irmi Stummer mit rund 75 Gästen – darunter Vertreter der Gemeinde, Kundinnen, Familie und Freunde – das zehnjährige Jubiläum ihres Poledance-Studios. Bei der Feier verriet Irmi Stummer, dass aus dem neu renovierten und umgebauten Poledance-Studio das neue Frauenzimmer wird.

Künftig wird im Frauenzimmer nicht nur ausschließlich Poledance unterrichtet, sondern auch

Aerial Hoop, Acro Yoga, Mama-Baby Yoga, Flexibility, Twerk, Fit & Strong sowie Club 60+. Die Kurse werden für Frauen jeden Alters und jeder Körperform angeboten. „Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein ,etwas anderes' Sportstudio zu sein. Das Frauenzimmer in der Wiener Straße 6 soll weiterhin ein Sport- und Wohlfühlort sein, an dem sich alle Teilnehmerinnen gut verstehen, sich austauschen können und gemeinsam Spaß an der Bewegung haben. Los geht es s ab Mittwoch, 13. September, mit vielen kostenlosen Schnupperstunden.“

Infos und Anmeldungen übers Kontaktformular unter: www.frauenzimmer.or.at oder 0676-6502998.