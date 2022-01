Herzogenburger Stadtbücherei erfüllt Wünsche

Die Stadtbücherei bietet, wie berichtet, neben dem Dienstag mit Samstag einen zusätzlichen Öffnungstag an. „Ehrenamtliche Mitarbeiter machen dieses Angebot möglich und dankenswerterweise sind unseren Aufruf einige Personen gefolgt. Im Namen der Stadtgemeinde möchte ich für diesen Einsatz danken“, sagt Kulturstadtrat Kurt Schirmer.

Die Bibliothek hatte es zuletzt nicht unbedingt leicht.

Über 9.000 Medien stehen zur Verfügung

Erst kam der Stillstand. Es folgte der dreimonatige Umbau. Dazu kommt die Konkurrenz durch Netflix oder Sender, die Spiele anbieten.

Dennoch konnten bereits rund zehn neue Leser dazugewonnen werden, auch viele Jungfamilien nutzten die Gelegenheit, um Besorgungen am samstägigen Bauernmarkt zu erledigen und Lesestoff für das Wochenende auszuleihen. Die Stadtbücherei bietet in einladendem Ambiente eine Riesenauswahl an guter und vor allem aktueller Literatur an, darunter 2.494 Kinder- und Jugendbücher sowie zahlreiche Hör- und Sachbücher, DVDs und Spiele an. 9.147 Medien stehen aktuell zur Verfügung, die von den beiden Büchereidamen verwaltet werden. Leiterin Herta Stöger versieht bereits seit Jahrzehnten Dienst, Ilse Sauter ist 16 Jahre dort beschäftigt. Beide Frauen bemühen sich auch, die Leserwünsche zu erfüllen, die in die aufliegende Wunschliste eingetragen werden können.

Übrigens: „Die Entscheidung, ob der zusätzliche Öffnungstag beibehalten wird, fällt nach der Probephase“, erklärt Herta Stöger.

