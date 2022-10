Mehr Betreuung für Kleinkinder in Traismauer geschaffen

In Traismauer wurde durch die Kindergartenerweiterung (Oktober 2022) ein frei gewordenes Objekt im Kindergartenzentrum in den letzten Monaten für eine Kleinkindgruppe entsprechend adaptiert und nun feierlich eröffnet.

„Es besteht nun die Möglichkeit, 15 Kleinkinder an fünf Werktagen zeitgleich zu betreuen. Bereits im ersten Monat des Betriebs hat es zahlreiche Anmeldungen gegeben und an einem Tag sind sogar schon zehn Kleinkinder zur Betreuung angemeldet“, erklärt die Leiterin der Kleinkindgruppe Traismauer, Mirjam Piuk, in ihren Ausführungen.

Durch die Kindergartenreform ist nun auch in Traismauer der Bau eines neuen Kindergartens notwendig geworden. Im Herbst soll es fraktionsübergreifend Gespräche geben und der weitere Fahrplan festgelegt werden. Der Festakt wurde von einem Musikschul- Flötenensemble unter der Leitung von Melanie Steininger musikalisch umrahmt.

Zur feierlichen Eröffnung der „Kleinkindgruppe Traismauer“ konnte Schulstadtrat Andreas Rauscher unter anderen den Traismaurer Stadtpfarrer Dechant Josef Seeanner, Landeshauptfrau- Stellvertreter Franz Schnabl, Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, Bürgermeister Herbert Pfeffer, die Stadträtinnen Elisabeth Wegl und Veronika Haas, Gemeinderat David Brandl sowie Kindergarteninspektorin Birgit Wallner begrüßen.

In Niederösterreich besteht das Ziel, künftig auch Kleinkinder im Alter ab zwei Jahren in Kleinkindgruppen zu betreuen um sie auf den Einstieg in den Kindergarten optimal vorbereiten zu können. Damit sollen Familie und Beruf besser vereinbar werden (Details siehe S. 4 bis 7).

