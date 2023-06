Fusion-Heuriger feierte in Nussdorf Premiere

Das Weinland Traisental lud am vergangenen Wochenende erstmals zu einem „Fusion-Heurigen“ in den Nussdorfer Schlossgarten und Schlosskeller ein. Zahlreiche Gäste tauchten an zwei Tagen in eine fusionierte Welt von Traditionen und modernen Lebensstilen ein. Das Bild zeigt mehrere Traisentaler Winzer: Matthias Getzinger, Maria Schädl, Alexander Herzinger, Viktoria Preiß und Johann Schöller (von links).

Foto: Günther Schwab