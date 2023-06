Bezirk St. Pölten: Vorsichtige Zustimmung zum Hunde-„Führerschein“

Der beste Freund des Menschen st ja bekanntlich der Hund. Laut Statistik Austria leben in Österreich rund 630.000 Hunde. Für deren Herrchen und Frauchen hat sich vor Kurzem einiges verändert: Seit 1. Juni gibt es eine Novelle des Hundehalte-Gesetzes.

Nun müssen zukünftige Halterinnen und Halter einen Sachkunde-Nachweis erbringen, verpflichtend eine Haftpflichtversicherung abschließen und es dürfen nicht mehr als fünf Hunde pro Haushalt gehalten werden.

Ob die Novelle sinnvoll ist, lässt sich laut Karina Zampa nicht eindeutig mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten.

„Natürlich ist es absolut erstrebenswert, dass sich zukünftige Hundebesitzer bereits im Vorhinein informieren“, so die Leiterin der Ortsstaffel Hofstetten-Grünau der österreichischen Rettungshundebrigade. „Jedoch deckt ein einstündiges Beratungsgespräch beim Tierarzt auf keinen Fall sämtliche Grundlagen über Gesundheit, Vorsorge, Krankheiten und Notfälle ab, geschweige denn den großen Bereich der Ersten Hilfe.“

Auch das zweistündige Gespräch mit einer fachkundigen Person erachtet sie als zu kurz und zu allgemein angesetzt. „Nicht jeder Hundetrainer kennt jede Rasse und die damit einhergehenden Bedürfnisse der Tiere“, sagt Zampa.

Auch in Herzogenburg machen sich viele Menschen – vor allem Hundebesitzer – Gedanken über den Hundeführerschein. „Die Tierheime sind voll und regelmäßig werden Hunde ausgesetzt, weil die Besitzer mit dem Halten des Hundes völlig überfordert sind. Im Zuge des Hundeführerscheins wird vermittelt, wie viel Zeit ein Tier in Anspruch nimmt, wie hoch die finanziellen Kosten sind und welche Bedürfnisse Hunde haben. Meine Hoffnung ist, dass sich dadurch niemand mehr einen Hund zulegt, ohne sich davor intensive Gedanken über die Haltung gemacht zu haben. Ich stehe dem Hundeführerschein deshalb positiv gegenüber“, so Stadtrat Maximilian Gusel.

In die gleiche Richtung denkt Hans Kopitz: „Ich bin jetzt 81 Jahre alt und habe – genau wie meine Frau – von meinem 18. Lebensjahr an immer einen Hund an meiner Seite gehabt“, berichtet er.Tiere machen Arbeit

und kosten auch Geld Früher seien es vor allem Welpen vom Züchter weg gewesen, mit denen bin er nach Radlberg in die Hundeschule fuhr, wo sie gelernt haben, Befehlen zu folgen und sich mit anderen Hunden zurechtzufinden. Kopitz: „In den vergangenen Jahrzehnten waren es aber immer Tiere, die andere Leute nicht mehr gewollt haben. So hat meine Frau zurzeit einen, der aus einer rumänischen Tötungsstation kommt – und meiner stammt aus St. Pölten, wo sein Besitzer zu seiner geschiedenen Frau zurückgegangen ist, die keinen Hund wollte. “

Es sei schlimm, wenn Hunde unüberlegt angeschafft werden, weil die Kinder unbedingt einen haben wollen oder weil auch der Nachbar einen hat, der sooo süß ist, ohne zu bedenken, dass Hunde – wie alle anderen Tiere auch – Arbeit machen und Geld kosten. Beim Hundeführerschein würden auch solche Probleme erörtert.