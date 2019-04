Die Bagger stehen bereit – noch im April starten die Arbeiten für das Wertstoffsammelezentrum in Schweinern. „Demnächst wird mit den Erdarbeiten begonnen, Absenkungen und Anschüttungen sind geplant“, weiß Johann Freiler, Amtsleiter des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) im Bezirk St. Pölten. Auf einem knapp 7.000 Quadratmeter großen Grundstück wird, wie berichtet, das Müllzentrum für die Gemeinden Obritzberg-Rust, Karlstetten, Statzendorf und Wölbling errichtet. Es wird überdacht und bietet für bis zu elf Pkw Abwurfmöglichkeiten. Es gibt einen überdachten Grün- und Strauchschnittplatz. Der Zutritt ist über eine Karte möglich, die 20 Euro kostet.

2020 soll der Betrieb starten

Investiert werden zwischen 1,4 und 1,8 Millionen Euro. „Geplant ist, dass das Wertstoffsammelzentrum im November fertig wird – vorausgesetzt, alles läuft planmäßig“, so Freiler über den Zeitplan. Im Dezember sollen Probesammlungen durchgeführt werden und ab 2020 soll der Betrieb starten.

Zum Sammelzentrum gab es im Vorfeld auch Infoabende in den drei Fladnitztal-Gemeinden. Große Sorge bereitet den Bürgern das Verkehrsaufkommen zum Sammelzentrum, auch beim jüngsten Infoabend in Wölbling, an dem 60 Personen teilgenommen haben. Vor allem die Noppendorfer fürchten mehr Verkehr durch das Ortsgebiet aufgrund des Standortes. Freiler betonte, dass es sich in erster Linie um Anrainerverkehr handeln würde, der den Lärm auslöst.

„Durch das Sammelzentrum fahren pro Stunde im Durchschnitt 1,5 Autos mehr, das ist keine Verkehrssteigerung“, so Freiler. Er betont auch, dass es immer negative und positive Stimmen geben würde. „Viele Bürger finden das Projekt gut, nur wollen sie es – nach dem Floriani-Prinzip – nicht in ihrer Nähe haben“, meint der GVU-Leiter.