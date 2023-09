UTC Kapelln lud zum zweiten Kinder-Tennis-Camp

In der letzten Ferienwoche fand am Tennisplatz in Kapelln das zweite Kinder-Tennis-Camp statt. Neun Kids waren mit dabei und lernten neben Tennis auch in kreativen Spielformen Koordination, Geschicklichkeit und Ausdauer. Obmann Andreas Munk: „Es war eine große Freude, die Fortschritte der motivierten Kinder Tag für Tag zu beobachten. Wenn einige der Kids schon vor dem Trainingsbeginn auf der Anlage sind und selbstständig Trainingsspiele absolvieren, dann hat man es geschafft, dass der Funke für den Tennissport übergesprungen ist." Am letzten Tag gab es eine spannende Challenge mit Tennisübungen und Geschicklichkeitsspielen, bei denen, kombiniert mit Glück und Alterspunkten, neun Gewinner gefunden wurden. Zum Abschluss gab es die Siegerehrung und für alle Teilnehmer einen Pokal, ein Erinnerungsfoto, einen Gutschein für die Tennishalle, ein Griffband und eine Pizza zur Stärkung.