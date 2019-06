Am Donnerstag, 27. Juni, soll auf der Garten Tulln das größte Nützlingshotel der Welt errichtet werden. „50 Schulen mit 1.000 Schülern aus ganz NÖ sind gerade fleißig am Schrauben und Basteln. Zu überbieten sind 19,64 Kubikmeter bewohnbare Fläche. „Wir sind guter Dinge, den Rekord zu übertreffen und damit ein sichtbares Zeichen zum Schutz der Artenvielfalt zu setzen“, blickt Landesrat Martin Eichtinger optimistisch voraus.

Am Weltrekordversuch nehmen Schüler im Alter zwischen acht und 14 Jahren teil, darunter auch die 1a der Neuen Mittelschule Herzogenburg: „Die Kinder sind mit Feuereifer bei der Sache“, freut sich Pädagogin Alice Scheidl.

„Natur im Garten“ will über 600 Nützlingshotels miteinander verbinden. Im Anschluss dürfen die Teilnehmer die Nützlingshotels wieder mit nach Hause nehmen, denn viele Nützlingsunterkünfte, verteilt in ganz NÖ, sind ökologisch wertvoller als ein riesengroßes Nützlingshotel an einem Standort.