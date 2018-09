Volles Haus gab es beim Kennenlernfest am vergangenen Montag in der Neuen Mittelschule, wo die Schüler der der drei 1. Klassen, ihre Eltern, die Elternvertreter und die Lehrkräfte vom neuen Direktor Andreas Tischer in der Aula herzlich willkommen geheißen wurden.

Während die Eltern mit den Klassenvorständen der ersten drei Klassen die neuen Gegebenheiten besprachen, die auf ihre Sprösslinge in der Neuen Mittelschule zukommen, gab es für die Kinder Geschicklichkeits-, Sport- und Wissensspiele, bei denen man testen konnte, ob man die Hauptstädte der österreichischen Bundesländer oder die angrenzenden Nachbarstaaten kennt. Beim Seilziehen und beim Dosenschießen konnten die Kinder ihre Stärke und ihre Geschicklichkeit messen.

Ein altes Spiel, ganz neu entdeckt

Besonderen Anklang fand das „Anmäuerln“, bei dem Münzen gegen eine Mauer geworfen werden, die nach dem Rückprall möglichst knapp vor der Mauer liegen bleiben sollen. Die wenigsten Kinder kannten das Spiel, das ihre Großeltern zu der Zeit gespielt haben, als es weder Fernseher noch Smartphones gegeben hat - was sich die Jugendlichen wiederum heute gar nicht mehr vorstellen können.

Besonderen Wert wird in dieser Schule nicht nur auf Persönlichkeitsbildung mit Rücksicht auf individuelle Anlagen und eigenverantwortliches und leistungsorientiertes Arbeiten, sondern auch auf die Zusammenarbeit von Eltern, Lehrer und Schülern gelegt, um die möglichst beste Ausbildung – auch für den künftigen Beruf – zu garantieren. Und sollte es einmal nicht so klappen, wie man sich das vorstellt oder sollte es Unstimmigkeiten – welcher Art auch – geben, dann wird gemeinsam mit den Pädagogen eine Lösung gesucht.

Ältere Schüler als Vertrauenspersonen

Hilfe gibt es – zumindest in den ersten Monaten des Schuljahres - auch von den Tutoren. Das sind kontaktfreudige Schüler aus den höheren Klassen, sie sind Betreuer, Ansprechpartner und Vertrauenspersonen, haben Spaß an der Zusammenarbeit und übernehmen auch eine gewisse Vorbildwirkung für ihre „Einstiegskollegen“.

Schon in den nächsten Wochen geht es los mit Veranstaltungen und Exkursionen – am 18. September sind die 4. Klassen bei der AKNÖ-Messe im St. Pöltner VAZ, am 25. September fahren sie nach Bad Schallerbach und am 8. Oktober findet das Schulforum statt. Von 22. bis 25. Oktober gehen dann die Schüler der 4. Klassen bei den berufspraktischen Tagen in die Firmen „schnuppern“, ob eventuell ein geeigneter Beruf zu finden ist. Und am 9. November geht dann die „Lange Nacht der Neuen Mittelschule“ über die Bühne.