Landeslager war tolle Werbung für Traismauer

Das diesjährige Kinderfreunde-Landeslager am Badeseegelände in Traismauer war ein voller Erfolg und die Veranstalter konnten eine erfreuliche Bilanz über die dreitägige Veranstaltung ziehen.

Am Hauptplatz fand die feierliche Eröffnung des Pfingstlagers der NÖ Kinderfreunde statt. Dazu konnte Hauptorganisator Günther Haas auch Kinderfreunde-Landesvorsitzenden Andreas Kollross und Bürgermeister Herbert Pfeffer sowie zahlreiche Funktionäre, Betreuer und vor allem viele Kinder begrüßen. Mit einem imposanten Fackelzug mit rund 300 Fackeln ging es vom Hauptplatz zurück zum Traismaurer Badesee, wo die Kinderfreunde ihr Lager aufgeschlagen hatten. Während des Landeslagers wurde den rund 150 Kindern ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Highlights geboten. „Das Landeslager in Traismauer war eine tolle Sache, wobei die Kinder und Erwachsenen voll auf ihre Rechnung kamen. Kasperltheatervorführungen, Lagerfeuer, Spiele oder ein Funpark prägten das tolle Wochenende in Traismauer“, so Hauptorganisator Günther Haas von den Kinderfreunden NÖ in einer ersten Bilanz. Weiters: „Das Landeslager findet nur alle drei Jahre statt. Dennoch ist die Vorfreude auf das nächste Pfingstlager bereits wieder sehr groß. Traismauer hat auf jeden Fall bewiesen, dass es ein sehr würdiger Standort für eine derartige Veranstaltung ist. Die Kooperation mit der Gemeinde und allen beteiligten Einrichtungen und Organisationen hat tadellos funktioniert.“ Es war eine gelungene Veranstaltung, die auch eine sehr gute Werbung für die Römerstadt war.