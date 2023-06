Drei Finalisten aus dem Traisental

Rund 920 Weingüter haben sich der NÖ Landesweinprämierung gestellt. Mit über 6.000 Weinen ist es einer der erfolgreichsten unabhängigen Weinwettbewerbe Österreichs. Auch heuer sorgte dabei die Qualität der Trauben aus dem Weinland Traisental, gepaart mit dem Gefühl der Winzer für ihr Terroir, für hohe Anerkennung bei der Fachjury.

Besonders heuer war die Herausforderung aufgrund des anspruchsvollen Jahrganges sehr groß. Doch das hat die Traisentaler Winzer nicht aufgehalten, bei den Blindverkostungen durch geschulte Koster zu brillieren. Drei Traisentaler Betriebe - Winzerhof Erber aus Oberwölbling (Grüner Veltliner Traisental DAC Urgestein 2022), Weinkultur Preiß aus Theyern (Chardonnay Ried Brunndoppel 2022) und Winzerhof Weissinger aus Inzersdorf (Muskateller 2022) - erreichten das Finale in ihrer jeweiligen Kategorie und wurden mit dem Siegel "Finalist 2023" prämiert. Sie haben es somit unter die 150 besten Weine des Landes geschafft und zeigen ein weiteres Mal, welche außergewöhnlichen Qualitäten im Weinland Traisental produziert werden.

„Schön ist auch, dass sich in den Finalisten das Hauptaugenmerk Grüner Veltliner, aber auch die Sortenvielfalt widerspiegelt. Eines steht aber ohnehin fest - alle drei edlen Tropfen sind eine Verkostung wert!“, sagt Finalistin Sophie Hromatka vom Winzerhof Erber.

„Super, dass die Traisentaler Winzer immer die Chance nutzen, ihre Weine einer strengen Beurteilung zu unterziehen, um so auch auf sich aufmerksam zu machen. Der größte Weinwettbewerb des Landes ist eine Orientierungshilfe in Sachen Qualität und da ist das Weinland Traisental immer ganz vorne mit dabei. Gästen und Weinliebhabern bieten Verkostungen in den Betrieben vor Ort die Möglichkeit, nicht nur die ausgezeichneten Weine, sondern auch das Traisental als Ausflugsziel kennenzulernen“, freut sich Susanne Zoder, Projektmanagerin im Weinland Traisental.