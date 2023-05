In Traismauer waren die Römer los

Der Museumsfrühling ist eine landesweite, vom Museumsmanagement NÖ koordinierte Initiative, welche die Vielfalt der niederösterreichischen Museen und Sammlungen auf die Bühne bittet. Die Stadtgemeinde Traismauer beteiligt sich an der landesweiten Aktion und hat ein informatives und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Der Römerrundgang mit Römerbegleitern (auch hoch zu Pferde) in historischer Gewandung war sicherlich ein besonderer Publikumsmagnet. Rund 50 Personen, darunter auch zahlreiche Kinder, fanden sich zum Rundgang mit Lukas und Stefan Kubanek bei der Traismaurer Volksschule ein. Zunächst wurde über die „Grundausrüstung“ eines römischen Reitersoldaten (Kavalleristen) informiert, bevor es über die Stadtgrabenbrücke in das Stadtzentrum des ehemaligen Reiterlagers „Augustianis“ ging. Aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass in Traismauer über einen längeren Zeitraum rund 500 bis 1.000 Reiter stationiert und für Grenzschutzaufgaben als auch die Überwachung des Handels zuständig waren.

Zusätzlich fand an diesem Nachmittag noch der „Römische Speerwurf“ statt, bei dem die Grundkenntnisse des Speerwerfens mit einem römischen Speer vermittelt wurden und auch praktisch erprobt werden konnten. Der Reigen an Events findet am kommenden Wochenende vorläufig seinen Abschluss. Am Samstag, 27. Mai, wird ab 14 Uhr zu einem „Römerrundgang für Kinder ab sechs Jahren“ und einer Römerwerkstätte geladen. Am Sonntag, 28. Mai, findet von 14 bis 16 Uhr eine Veranstaltung mit dem Titel „Römische Spiele“ statt. Die Römer liebten Brettspiele, Würfelspiele und auch Geschicklichkeitsspiele. Anhand von Repliken wird versucht, dem Lebensgefühl im Imperium Romanum mit Spaß und Spannung auf die Schliche zu kommen. Als Spielfeld dienen das Schloss und der Schlosspark.

Museumsfrühling: Das Bild zeigt den Römerbegleiter und Kavalleristen Lukas Kubanek vor der Stadtpfarrkirche Traismauer, wo auch früher die Kommandantur des Reiterlagers „Augustianis“ untergebracht war. Foto: Günther Schwab

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.