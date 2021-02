Lokalaugenschein am Montag-Vormittag im City-Center Herzogenburg: Bei Kik, Fussl, NKD, Deichmann & Co. ist etwas mehr los als an einem „gewöhnlichen Wochenbeginn“, doch der große Ansturm ist ausgeblieben. Ernüchterung hat sich nicht breitgemacht, denn die Erwartungen sind ohnehin gedämpft: „Wie hoch die Verluste letztendlich sein werden, kann man heute noch nicht beziffern. Die vergangenen sechs Wochen, in denen wir geschlossen hatten, werden sehr schwer aufzuholen sein“, lautet der einhellige Tenor.

Wohin mit der Winterware?

Das große Problem, mit dem man kämpft: „Wir haben noch die ganze Winterware liegen und bekommen aber schon die Frühlings- und Sommerware.“

Evelyne Moser-Bruckner, Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft Herzogenburg, hat für vieles kein Verständnis – besonders dafür nicht, dass man den kleinen Handel für längere Zeit zugesperrt hat, obwohl dort meist nur wenige Kunden aufeinandertreffen, während zum Beispiel auf den Eislaufplätzen die Menschen dicht beisammen sind. „Es war dringend notwendig, dass man den Handel wieder aufgesperrt hat, damit dieser überleben kann. Jetzt hoffen wir natürlich auf unsere Kunden, die uns sicher nicht im Stich lassen werden.

„Mit den 20 Quadratmetern pro Kunde wird es schon extrem eng, aber für zwei Kundschaften geht es sich gerade noch aus“, erklärt Michael Hiesleitner vom Fotofachgeschäft in der Wiener Straße in Herzogenburg.

Er befürchtet, dass die Öffnung nicht allzu lange dauern wird, wenn die Corona-Infektionen wieder steigen werden. „Die Leute werden die erste Woche die Geschäfte stürmen – und die anderen müssen draußen warten, die gewisse Dinge dringend brauchen, denn nicht in jeder Branche kann man alles über das Telefon machen. Es herrscht eine Unsicherheit bei allen – und gerade bei der Lagerverwaltung tut man sich besonders schwer, denn man weiß nie, wie viel man bestellen soll.“

Es handle sich um eine Art Teufelskreis: „Bestellt man zu wenig, ist natürlich der Kunde verärgert, weil er seine Sachen nicht bekommt, bestellt man zu viel und es wird wieder geschlossen, dann hat man es lange Zeit liegen, obwohl es zeitgerecht bezahlt werden muss. Die einzige Hoffnung ist, dass irgendwann wieder Normalität einkehrt.“