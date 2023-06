Glasfaser: „Match“ um Traismauers Katastralen

Bei einer Informationsveranstaltung der Stadtgemeinde Traismauer vor mehreren Wochen wurde über den geplanten Glaserfaserausbau in den Katastralen Wagram, Rittersfeld und St. Georgen umfassend informiert. „Das Thema Breitbandausbau ist ein wichtiges Anliegen vor allem auch für den Wirtschaftsstandort Traismauer. Für den Ausbau der westlichen Katastralen von Traismauer hat die NOEGIG (Anmerkung: Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft – kurz: NOEGIG) den Zuschlag bekommen, um hier den Ausbau voranzutreiben“, erläutert Stadtrat Christoph Grünstäudl. Dafür ist eine Anschlussquote (Hausanschluss plus 24 Monate Glasfasertarif) von 42 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet notwendig.

In anderen Katastralen ist A1 zum Zug gekommen.

Durch die Fördermittel des Landes ist eine Breitbandinitiative gestartet worden. „Das Land NÖ hat sich zum Ziel gesetzt, eine möglichst flächendeckende Versorgung mit zukunftsfähigem Breitband zu erreichen. In den kommenden Jahren sollen rund 35.000 Haushalte pro Jahr mit Glasfaser erschlossen werden“, so IT- Experte Sebastian Fessl ergänzend. Weiters: „Zwar erfolgt der Betrieb des Netzes durch neutrale Netzbetreiber, die private Unternehmen sind, aber die Infrastruktur bleibt mehrheitlich in öffentlicher Hand.“ Wichtig ist, dass die Glasfaser bis zum „letzten Millimeter“ in die Häuser/Wohnungen eingeleitet wird um eine optimale Verbindung zu erreichen. „Der Bandbreitenbedarf steigt rasant an, denn neue Services verbrauchen immer größere Datenmengen. In zwei bis drei Jahren wird es den Prognosen zufolge zu einer Verdopplung des aktuellen Datenverbrauchs kommen, während Mobilfunk oder Kupfer häufig bereits jetzt am Limit agieren“, so Sebastian Fessl abschließend.

Nur noch wenige Tage können Bestellungen in den Katastralen Wagram, Rittersfeld und St. Georgen getätigt werden, um die erforderliche Quote erreichen zu können. Jedoch gibt es derzeit eine verschärfte Wettbewerbssituation in den zuvor erwähnten Katastralen, weil auch A1 versucht, Bestellungen entgegenzunehmen. „An sich ist abgesprochen, dass die NOEGIG in diesem Gebiet den Ausbau vornehmen soll, daher zählen Bestellungen bei A1 nicht, um die Quote erreichen zu können. A1 hat den Zuschlag in anderen Katastralen erhalten und es wäre förderlich, wenn sich die zuvor erwähnte Firma mit ihren Bewerbungen auf diese Katastralen konzentriert“, erklärt Christoph Grünstäudl.

Derzeit sind zahlreiche „Glasfaserbotschafter“ unterwegs, um Beratungen durchzuführen und Bestellungen entgegen zu nehmen. Laut NOEGIG macht eine Bestellung auch bei keiner oder einer geringfügigen Nutzung Sinn, denn ein Anschluss trage zur Wertsteigerung der Immobilie bei.