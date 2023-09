Herzogenburg: Ein Saftstand mit Mehrwert

Der Saftstand bei den Niederösterreichischen Kindersommerspielen (NÖKISS), bei dem man jedes Jahr um ein paar Cent einen selbst fabrizierten Fruchtsaft erstehen und damit möglichst preiswert den großen Durst bei hochsommerlichen Temperaturen löschen kann, unterstützt mit den Einnahmen jedes Jahr ein Hilfsprojekt. Heuer gingen die Einnahmen an den Verein „Karawane der Menschlichkeit“.

Als der Reisefotograf Pascal Violo 2020 eine Reise nach Kanada plante, um Eisbären zu fotografieren, erreichten ihn die Bilder vom brennenden Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Spontan beschloss er, sein Reisebudget dafür einzusetzen, den Menschen – und vor allem den Kindern – in diesem Flüchtlingslager zu helfen. Dieser Einsatz motivierte einige Menschen in Pascals Umwelt – und gemeinsam gründeten sie den Verein „Karawane der Menschlichkeit“. Das erste Projekt war die Unterstützung von Menschen in Not im Lager Kara Tepe auf Lesbos. Später entstand das Projekt Casa Sankara in Italien – und Hilfe gab es auch für geflüchtete Menschen in Bosnien und in der Nähe der Stadt Bihać.

„Alle drei unterstützten Projekte haben eines gemeinsam“, so Pascal Violo, „sie wären eigentlich nicht nötig, sie sind nur da, weil es keinen legalen Weg gibt, von außerhalb Europas um Asyl anzusuchen. Die Menschen, die es bis an die EU-Grenze geschafft haben, sollen für andere als Abschreckung dienen. Diese Ungerechtigkeit, dieses politische Versagen und diese fehlende Menschlichkeit sind, was unseren Verein antreibt.“

Und dieses Engagement unterstützten die NÖKISS heuer mit 3.500 Euro.