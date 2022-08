50 Jahre Herzogenburger Kinderfest: Ein Rückblick

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Heuer feiern die NÖ Kindersommerspiele – kurz Nökiss genannt – ihr 50-jähriges Jubiläum. Was einst als kleines Kindervolksfest angefangen hat, um den „Wakaiuk-Apachen“, der Herzogenburger Jungschargruppe, den Ankauf von Zelten für ihre jährliche Lagerwoche im Waldviertel zu ermöglichen, ist inzwischen zum größten Kinderfest des Landes geworden, das jedes Jahr an den beiden letzten Ferienwochenenden zehntausende Kinder in die Stiftsstadt lockt.

„Kommst du mit? Da gibt es was am Samstag-Nachmittag im Stift. Diese Einladung erhielt ich von einem Freund im Herbst 1971, kurz nach Schulanfang. Neugierig auf alles, was kommen sollte, ging ich hin und traf dort eine Gruppe Kinder und einen Mann, der von Indianern, Pow-wow und ähnlichen Dingen redete. Aber die Spiele waren lustig, Freundschaften schnell geschlossen und so kam ich nächsten Samstag wieder.“ So schrieb 20 Jahre später Heinz Piglmann, jetziger Bezirksforsttechniker und Hofrat in St. Pölten, in seine Chronik.

Dieser Mann, der von den Indianern redete, war Bertl Rumpler, ein Herzogenburger Tischler, der nicht nur ein Faible für Indianer, sondern auch ein Herz für Kinder hatte, an die er diese Indianer-Begeisterung weitergeben wollte.

Fest sollte die Lager der Jungschar finanzieren

1972 entstand der Stamm der tapferen „Wakaiuk-Apachen“, eine Gemeinschaft von Buben und Mädchen in jedem Alter, die nach einem „Probelager“, bei dem man probieren konnte, ob man den Strapazen eines „wirklichen“ Lagers überhaupt gewachsen war, in den Ferien zu ihrem ersten großen Abenteuer aufbrach. Sie fuhren mit Handwagerln vom Pflegeheim und der Stiftsküche mit dem Zug nach Krems und von dort ging es zu Fuß weiter Richtung Zwettl – für die Kinder etwas völlig Neues. Geschlafen wurde in Heustadeln und marschiert so zwischen 20 und 25 Kilometer pro Tag.

Nach dem Lager wurde beschlossen, ein kleines Kinderfest zu veranstalten und mit dem Geld, das hereinkommt, einige Zelte anzuschaffen, um nicht auf Heustadeln angewiesen zu sein. Das war aber nicht so einfach, denn in Herzogenburg gab es eine Veranstaltungssperre wegen der drohenden Maul- und Klauenseuche und so musste das Kinderfest um einige Wochen verschoben werden.

Bertl Rumpler baute als Tischler einige Schaukeln, es gab Grillwürstel und Koteletts, die Kinder – und auch die Erwachsenen – hatten ihre helle Freude daran und somit war das 1. Herzogenburger Kinderfest, der Vorläufer der heutigen Nökiss, geboren.

Das einfache Kinderfest wurde jedes Jahr größer. Der Veranstaltungsort – das Stift mit seinen Sälen und Gärten – ist gleichgeblieben und die Zahl der Mitarbeiter für dieses sechstägige Fest ist inzwischen auf rund 1.200 angewachsen. Auf Lager gefahren wird übrigens auch noch immer. Es ist eine Erfolgsgeschichte, auf die alle Beteiligten stolz zurückblicken können – und es auch tun!

