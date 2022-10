Blackout-Tipps aus der Region St. Pölten: Es geht um 14 Tage

Das Eintreten eines Blackouts wird laut zahlreichen Experten immer wahrscheinlicher. Die Frage ist mittlerweile nicht mehr, ob ein Blackout eintritt, sondern wann.

Gerhard Kaschnig, Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes für den Bezirk St. Pölten-Land, rät deshalb, sich jetzt mit Vorräten einzudecken. „Es geht in erster Linie um Lebensmittel, aber auch genügend Batterien oder Kerzen – ich persönlich habe etwa große Grabkerzen zuhause – sowie Notkochgelegenheiten sollte man daheim haben“, sagt Kaschnig.

Griffbereites Bargeld ist dringend notwendig: „Damit man beim Bauer Eier oder einkaufen kann. Der Bankomat funktioniert beim Blackout dann auch nicht“, betont der Zivilschutzbeauftragte. Zu guter Letzt darf man auch nicht auf einen Vorrat bei Medikamenten vergessen.

„Mit Nachbarschaft über das Thema unterhalten“

Grundsätzlich sollte man für 14 Tage ohne Strom gerüstet sein. Falls die Schränke aktuell leer sind, rät Kaschnig, sofort mit dem Anlegen von Notrationen zu beginnen.

Auch einen sozialen Tipp hat er parat. „Man sollte sich nach Möglichkeit auch mit der Nachbarschaft, Familie und Freunden über dieses Thema unterhalten. Es wird nicht sinnvoll sein, wenn jeder eigens Brot backt, sondern auch oder gerade in Krisenzeiten sollten Synergien genutzt werden“, sagt der Zivilschutzbeauftragte und verweist darauf, dass das Mobiltelefon im Falle eines Blackouts ebenfalls nicht funktioniert.

Er betont zudem, dass sich jeder in seinem Bereich Gedanken machen sollte, was man braucht, was man zuhause hat und was man schlussendlich besorgen muss.

Die Eigeninitiative ist im Fall eines Blackouts besonders wichtig. Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder betont: „Die erwartbaren Herausforderungen gehen weit über das Bekannte hinaus. Man muss die Erwartungshaltung, dass es die Feuerwehr schon richten wird, bereits im Vorfeld berichtigen. Es liegt gerade beim Blackout viel Gewicht in der Selbsthilfe und Selbstversorgungsfähigkeit der Bevölkerung. Es wäre interessant zu erfahren, wie viele Personen wirklich 14 Liter Mineralwasser pro Person für zwei Wochen vorrätig haben.“

Wenn nichts mehr gehe, dann werde die Feuerwehr gerufen. Sie sei die wichtigste lokale Einsatz- und Katastrophenschutzorganisation in einer jeden Gemeinde. Aber: „Bei einem Blackout kann die gewohnte hohe Versorgungssicherheit der Bevölkerung durch die Feuerwehr nicht aufrechterhalten werden, die organisierte Hilfe ist durch den enormen Umfang der Betroffenen einfach überfordert.“

„Hilfe von ,außerhalb“ nur eingeschränkt zu erwarten“

Zusätzlich seien auch die Familien der Feuerwehrmitglieder von einem solchen Ereignis betroffen. Schröder: „Eine Hilfe von ,außerhalb‘ ist nicht oder nur sehr eingeschränkt zu erwarten. Die Feuerwehren stehen daher auch im Falle eines Blackouts vor enormen Herausforderungen.“

Was passiert im Fall eines Blackouts eigentlich im Krankenhaus? „Es gibt eine Projektgruppe innerhalb der Landesgesundheitsagentur, die gemeinsam mit dem NÖ Zivilschutzverband Vorkehrungsmaßnahmen für einen überregionalen Stromausfall erarbeitet und an allen 27 Klinik- und 50 Pflege- und Betreuungszentrums-Standorten etabliert und umsetzt.

Im Fall eines Stromausfalls verfügt das Universitätsklinikum St. Pölten für die wichtigsten Bereiche über eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung durch eigene Aggregate. Durch diese kann dann ein Notfallbetrieb aufrechterhalten werden“, erklärt Sprecherin Ramona Ecker. Oberstes Ziel sei es jedenfalls, die medizinische Versorgung auch im Blackout bestmöglich aufrecht zu erhalten.

