Linda Lime aus Obritzberg: Ex-Lehrerin gründet eine TikTok-Schule

„Begonnen hat alles 2017, als mich meine Schwester auf Social Media gebracht hat.“ Linda Lime (27) zählt mit ihren 1,5 Millionen Followern mittlerweile zu den erfolgreichsten und größten Influencerinnen Österreichs.

„Im ersten Lockdown hatte ich mehr Zeit, mich auf meine Hobbys zu konzentrieren.“

Linda Lime unterrichtete unter ihrem bürgerlichen Namen Linda Baier einst an der Mittelschule in Prinzersdorf. Englisch und Sport. Sie stammt aus Neustift, einer kleinen Ortschaft in der Marktgemeinde Obritzberg-Rust. Mittlerweile ist sie nach St. Pölten übersiedelt.

2020, als die Schulen geschlossen waren, blieb es nicht bei Instagram. Die heute 27-Jährige startete mit TikTok. „Im ersten Lockdown hatte ich mehr Zeit, mich auf meine Hobbys zu konzentrieren. Schon nach wenigen Wochen wurden meine Videos mehreren Millionen Menschen angezeigt. Ich war überwältigt von der positiven Resonanz. Im selben Jahr habe ich die 1-Million-Follower-Marke geknackt“, schildert Linda Lime im NÖN-Gespräch.

Im Juni gibt es eine Reise zu den Fans

Ihr Ziel ist es, den Zuschauern mit den Kurzclips ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sie erstellt Videos in den Bereichen Comedy, Kunst, Abenteuer und Geschwisterliebe.

Apropos: Gemeinsam mit ihrer Schwester Carina, einer ebenso erfolgreichen Fitnessfood-Bloggerin, begibt sich Linda Lime im kommenden Juni auf Fan-Reise durch Österreich und Deutschland. Die „Fruitsisters“, wie sie sich bezeichnen, bringen im Sommer auch einen Schülerkalender, der die Kinder und Jugendlichen per QR-Code-Videos durch das ganze Jahr begleitet.

Den Lehrerjob hat sie an den Nagel gehängt. Aus Zeitmangel: „Immer mehr Anfragen bezüglich einer Kooperation landeten in meinem Postfach. Schon bald wurde ich vor die Entscheidung gestellt, ob ich Pädagogin bleibe. Es war eine der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben, da ich aus voller Leidenschaft Lehrerin bin.“

Nun plant Linda Lime die Kombination beider Tätigkeiten: „Ich gründe eine TikTok Schule, in der ich mein Wissen an Schüler, Studierende und auch Unternehmen weitergebe. Mir liegt es am Herzen, Werte wie Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und Ehrlichkeit zu vermitteln.“

