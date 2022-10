Traismaurer Jugendlicher verkaufte Drogen, um cool zu sein

„Ich habe mir gedacht, ich bin cool, die mögen mich“, so beschrieb der Jugendliche seinen Einstieg in die Drogenszene. Durch neue Freunde soll der 17-jährige Wagramer angefangen haben, Cannabis zu konsumieren. Die Aufmerksamkeit, die er bekam, wenn er seinen Freunden Drogen besorgte, gefiel ihm, so der junge Bursche. Konsumiert habe er, auch laut Zeugen, oft mit seiner Freundesgruppe in Traismauer.

Durch diese Freunde soll der Jugendliche auch an härtere Drogen gekommen sein, so hat er auch begonnen, Kokain zu dealen. Allerdings habe er nie Gewinn gemacht, er habe die Drogen immer nur zum Einkaufspreis an seine Freunde weitergegeben. Auf die Frage woher er das Rauschgift hatte, meinte der 17-Jährige nur: „Wenn du etwas mit Drogen zu tun hast, dann bemerkst du auch andere Leute, die mit Drogen zu tun haben.“

Insgesamt soll der Jugendliche rund 400 Gramm Cannabis und mindestens 35 Gramm Kokain weitergegeben haben. Weil er Anfang des Jahres eine Überdosis erlitt, will der 17-Jährige aber nichts mehr mit Drogen zu tun haben.

Verurteilt wurde der 17-Jährige zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und 1.000 Euro Strafe. Außerdem bekam er die Weisung, seine Therapie weiter zu führen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.