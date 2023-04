Tischtennis-Schnuppertag: Herzogenburger ließen aus

Ernüchterung herrschte bei den Tischtennis-Profis, die sich beim jüngsten Schnuppertag in der Tischtennishalle im Ossarner Freizeitzentrum den ganzen Nachmittag zur Verfügung stellten, um interessierte Jugendliche, aber auch Erwachsene, für diese Sportart etwas zu begeistern. Nebenbei konnte gezeigt werden, wie groß das vielfältige Angebot an Sportarten ist, die man in Herzogenburg ausüben kann.

Der Ansturm hielt sich in Grenzen: Ganze fünf Personen sind gekommen.

